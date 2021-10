E’ il giorno dei verdetti per le elezioni Amministrative. Si vota fino alle 15 di oggi – lunedì 4 ottobre -, subito dopo inizierà lo scrutinio che sarà seguito in diretta, dalle 15, su Telemolise con collegamenti da tutti i 30 comuni interessati dalla tornata elettorale. Nella prima giornata di voto l’affluenza è stata in regione del 44,3 per cento (alle Amministrative di 5 anni fa era stata del 60,7, ma si votava in un solo giorno). Il comune molisano dove si è votato di più è Molise (che è anche il più piccolo alle urne) con il 62,7 per cento, quello dove si è votato di meno è invece San Biase con il 14,5. A Isernia affluenza al 46,2. C’è inoltre già un primo verdetto: a San Giacomo degli Schiavoni il sindaco uscente Costanzo della Porta è praticamente già rieletto. E’ l’unico candidato in corsa e per dare validità al voto era necessario superare il quorum del 40 per cento di votanti alle urne; alle 23 di ieri sera in paese l’affluenza è stata del 52 per cento, dunque obiettivo raggiunto. Non è andata così finora invece negli altri due comuni molisani con una situazione simile, Cantalupo e Roccamandolfi: anche qui ci sono candidati unici, ma ieri è stata rispettivamente del 32 e del 26 per cento.