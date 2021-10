I migliori produttori biologici e naturali del Molise e dell’Abruzzo si incontrano a Castel del Giudice (IS) per la 4° edizione della Festa della Mela – Edizione esperienziale che sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 dipingerà di profumi e sapori il borgo dell’Alto Molise al confine con l’Abruzzo, immerso nei boschi decorati del foliage autunnale, tra degustazioni, visite guidate al Giardino delle Mele Antiche e nel birrificio agricolo, escursioni nella natura e in e-bike, prodotti tipici, laboratori e musica, esperienze a contatto con le api per grandi e piccoli, la raccolta delle mele, ma anche spettacoli di divertenti buskers e street band. Le mele biologiche dell’azienda agricola Melise dalle antiche varietà locali che crescono sugli alberi piantati e recuperati dove fino a qualche tempo fa c’erano terreni abbandonati, sono le protagoniste e il simbolo di questa nuova edizione esperienziale, che guarda allo sviluppo del territorio e delle aree interne dell’Appennino. Ma sono diverse le coltivazioni di Castel del Giudice da scoprire: luppolo e orzo per produrre birra agricola, patate viola, vigneti, e il prezioso miele dell’Apiario di Comunità.

L’ingresso è libero con GreenPass. Nel rispetto delle normative anti Covid è consigliata la prenotazione a questo

link: https://bit.ly/FestaMela2021