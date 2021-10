Il via ufficiale questa mattina alle elezioni amministrative in Molise. Oggi, e domani 4 ottobre, 57mila molisani sono chiamati alle urne per rinnovare o scegliere il nuovo Sindaco che li rappresenterà per i prossimi 5 anni.

Hanno diritto di voto gli iscritti alle liste elettorali del comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni entro la data del 3 ottobre. Per esprimere la propria preferenza bisognerà recarsi al seggio con documento d’identità e di tessera elettorale. In caso di smarrimento è necessario richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del comune di residenza. Non è obbligatorio il green pass per accedere al seggio, ma si dovranno rispettare tutte le normative anti Covid: indossare la mascherina, igienizzare le mani, stare distanziati di almeno un metro nelle file, evitare assembramenti. In Molise si vota in 30 comuni: 14 in provincia di Campobasso e 16 in provincia di Isernia .