Al via i lavori di ripristino della pavimentazione in via Torretta a Trivento. L’amministrazione comunale fa sapere che martedì 5 ottobre inizieranno i lavori per il ripristino della pavimentazione di via Torretta, lavori per un importo di 60mila euro e della durata presunta di circa due mesi. “Un intervento atteso, che va a salvaguardare l’intera struttura – riferisce Corallo – e che riqualifica il centro storico. Sarà risistemata la pavimentazione e sarà realizzata una iscrizione “Città di Trivento”, sempre a terra. Certamente, chiederemo ai cittadini collaborazione, considerato che non si potrà parcheggiare le auto per 60 giorni – chiude Corallo – ma i lavori interessano tutti, è un intervento che riqualifica la struttura e stessa e il centro storico, dove si inserisce”.