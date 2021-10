Ogni anno in diverse piazze italiane si tengono banchetti di raccolta fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla. Nel mese di ottobre viene costantemente proposta la vendita di mele AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) proprio per contribuire, anche in piccolo, allo scopo benefico.

Anche Agnone aderisce all’iniziativa e lo fa, ormai da anni, grazie al contributo dell’attivista Clemente Zarlenga che nelle ultime ore ha posizionato il suo banchetto in Piazza Giovanni Paolo II.

Una raccolta fondi che fa raccogliere frutti. “Con infinito affetto ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini anche quest’anno” – dice Zarlenga – “Anche quest’anno le mele sono finite, grazie con affetto dall’AISM e da me.”

Un sold out che fa bene alla salute delle tante persone affette dalla malattia neurologica in Italia.