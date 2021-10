Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Anteas Molise sulla festa dei nonni

“A loro, ai nonni, un grande augurio, un sentito ringraziamento di vero cuore per quello che fanno per i loro nipoti. Una giornata speciale che permetterà a tutti i nipoti di stare insieme ai propri amati familiari e mostrare loro affetto e riconoscenza. Essi sono il pilastro di questa pandemia, sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, non solo in termini di vite umane “sono l’ammortizzatore, ma anche il collante sociale più attivo nel tessuto Regionale Molisano”. L’anello di congiunzione tra adulti e bambini, figli e genitori”. Senza di loro, molte famiglie disagiate non riuscirebbero ad arrivare a fine mese, perché spesso sprovviste di mezzi per poter affidare i propri bambini ad una babysitter, nell’impossibilità di poterli accudire 24 ore su 24 ore”. Sono un elemento fondamentale della famiglia. Quindi un punto di riferimento per figli e nipoti. Una giornata quindi per ringraziare tutti i nonni per l’amore che ogni giorno offrono ai propri nipoti. Ma sono anche gli insegnanti per i giovani e meno giovani insieme per garantire lavoro ai primi e vita serena ai secondi, e questo il principio alla base della festa dei nonni. È necessario progettare un sistema non solo di assistenza efficiente per la terza età, ma anche attento alla qualità della vita. L’obbiettivo è quello di promuovere e monitorare la diffusione effettiva di parità di accesso al servizio di assistenza e ai sostegni, la capacità giuridica e decisionale, l’assenza di abusi e maltrattamenti. Le persone in età avanzata sono la nostra esperienza e dobbiamo dare loro la giusta importanza e farlo concretamente. Auguri”.