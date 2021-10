Contagi ancora in calo in Molise, nella settimana che si chiude pochi contagi e molti guariti mentre diminuiscono ancora i ricoveri con soli 2 pazienti al Cardarelli: il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 3 per cento, quello in area medica è all’1 per cento. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di sanità l’indice Rt della regione scende a 0,44 ed è il più basso d’Italia (era 1,06 la settimana scorsa).