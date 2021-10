La Regione Molise e l’Azienda sanitaria regionale comunicano che, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, a partire da oggi, venerdi’ primo ottobre, la somministrazione della terza dose di vaccino viene estesa ai cittadini over 80. Le persone rientranti nella citata categoria, verranno contattate e convocate per la vaccinazione attraverso un sms sui numeri gia’ comunicati al momento della adesione alla campagna vaccinale. Da lunedi’ prossimo 4 ottobre invece l’Azienda sanitaria regionale comincera’ la somministrazione della terza dose per gli ospiti delle Rsa.