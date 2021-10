L’Energy Time Spike Devils Campobasso aveva annunciato la volontà di mettere a segno un ultimo colpo di mercato. La società di patron Pulitano va a rinforzare il muro sotto rete con l’arrivo del centrale Rocco Mitidieri, che chiude ufficialmente il roster di mister Maniscalco. Un operazione che va ad impreziosire notevolmente un organico già molto competitivo. Mitidieri, classe 1991, arriva a Campobasso con una lunga esperienza sui campi di Serie B, nel palmares due campionati di Serie C vinti e altrettante Coppa Italia e la disputa dei play off promozione per la Serie A2 e A3.

Le prime dichiarazioni di Rocco Mitidieri:” Sono contento di avere scelto Campobasso,arrivo in un gruppo composto da giocatori importanti per questa categoria e che sicuramente può far bene. Io faró il massimo per ripagare la fiducia riposta in me dal mister e dalla società. Forza Campobasso!!!”

Adesso che la squadra è ufficialmente chiusa la società è a lavoro per presentare alla città e ai tifosi l’Energy Time Spike Devils Campobasso 2021/2022 che rappresenterà il Molise sui campi nazionali di Serie B. Una squadra allestita con un mix di esperienza e giovani leve, per un progetto che punta a rifondare il movimento pallavolisti molisano ripartendo anche dal settore giovanile,prossimo obiettivo del club.

Fonte: Ufficio stampa