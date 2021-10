E’ terminata in Galizia l’avventura in EuroCup della Molisana Magnolia Basket Campobasso. Ieri sera le rossoblù hanno salutato a testa alta la seconda competizione continentale, con il pubblico delle grande occasione non solo in presenza ma anche on line.

La squadra di caoch Sabatelli era consapevole che sarebbe stata una gara in salita, solo punto da dover amministrare, ( 65-64 per le rossoblù alla Molisana Arena). Sin dalla palla a due i #fioridacciaio hanno dovuto fare i contro con un Ensino Lugo agguerrito per la conquista del primo turno. 40 minuti ad inseguire le spagnole: 9-8, 37-24; 52-38 ed il definitivo 66-55 i numeri di una gara che comunque passerà alla storia, per la prima volta una squadra molisana è stata impegnata in una competizione europea.

Nemmeno il tempo di soffermarsi ad elaborare quello che è stato il ritorno del match di EuroCup a Lugo per La Molisana Magnolia Campobasso che domani prende il via il campionato. Nello scenario dell’Opening Day ospitato a Moncalieri, le rossoblù faranno il loro debutto contro l’Empoli. In una gara particolare per ben tre rossoblù (la play e capitano Stefania Trimboli, l’esterna argentina Florencia Chagas e l’ala-pivot croata Nina Premasunac, tutte ex di giornata), le campobassane andranno a sfidare un quintetto – quello ‘toscano’ – sinora bestia nera per le molisane, mai uscite con un referto rosa dagli incroci con il team affidato alle cure tecniche di Alessio Cioni.

La Molisana Basket resta ancora in attera del Pivot Reshanda Gray, reduce dalla stagione Wnba, con le New York Liberty. La giocatrice statunitense partirà domani pomeriggio da Los Angeles per arrivare nella serata di domenica a Fiumicino e, da Roma, raggiungere poi il Molise per aggregarsi alle compagne ed iniziare, dalla prossima settimana, gli allenamenti col gruppo, preparandosi così alla trasferta di Costa Masnaga.

Domani sera con palla a due alle 18,30 a Moncalieri in campo Empoli- la Molisana Magnolia Basket Campobasso con diretta gratuita sulla piattaforma della Lega Basket Femminile.. A dirigere il match una terna tutta emiliano-romagnola composta dagli estensi Francesco Terranova e Claudia Ferrara (primo e secondo arbitro), nonché da Alma Pellegrini di Cesenatico (terzo fischietto).