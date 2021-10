Incredibile ma vero: il Consiglio regionale del Molise torna a legiferare. L’ espressione di uso comune è in questo caso quanto mai giustificata, posto che da mesi le riunioni dell’assise di Palazzo D’Aimmo hanno trasformato l’aula in un mozionificio, ovvero in una fabbrica a tre turni specializzata nella produzione di atti di indirizzo la cui validità normativa è pari a zero.

Va quindi accolto con soddisfazione l’ordine del giorno in discussione il prossimo martedì 5 ottobre che reca ai primi punti l’approvazione di due proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale finalizzate al riordino dei settori del commercio e dell’artigianato. Due proposte rimaste incagliate per lungo tempo nelle commissioni consiliari competenti e adesso giungono in dirittura d’arrivo. Entrambe le leggi vanno nella direzione di un riordino generale dei settori, in particolare quella sul commercio, una legge fiume di oltre centocinquanta pagine che mette in fila in maniera meticolosa tutti gli aspetti di un settore in forte sofferenza per gli effetti della pandemia. Altrettanto va detto per il comparto dell’artigianato rispetto al quale l’intervento legislativo è stato più contenuto: trentacinque pagine per ridare fiato ad un settore altrettanto colpito.

Ciò che va detto, tuttavia, è che la partita si giocherà sulle risorse stanziate, ovvero se dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il governo regionale sarà capace di drenare quattrini necessari a incentivare i settori.