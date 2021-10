Dopo un viaggio durato piu di una notte, il Campobasso è tornato in sede per preparare la terza gara in sette giorni contro la Paganese di Grassadonia, a ragione veduta una delle squadre piu in palla del momento. Il neo tecnico ha realizzato dieci punti in quattro partite e non ha mai perso. Il Campobasso torna dalla Sicilia con l’avvertimento già avuto nelle prime cinque di campionato: va curato il particolare. Forse non basta la buona prestazione ed il cuore, ma anche la cura del dettaglio. Lo impone la categoria. Una lezione dura ma che la squadra di Cudini deve digerire dopo due sconfitte consecutive con lo stesso passivo, 1-3. Il tecnico dovrà fare le scelte di formazione in funzione delle squalifiche di Sbardella in difesa e Giunta a centrocampo, entrambi stoppati per un turno. Quasi già scritte le scelte per la linea difensiva.

I numeri delle prime sei di campionato, oltre ai punti in classifica, raccontano di cinque gol fatti e dieci subiti. Uno squilibrio che va riabilitato alla svelta magari con un atteggiamento in campo diverso. A Cudini il compito di trovare soluzioni alternative in vista di una partita che cade sì alla settima di andata, ma che già ha i suoi contorni di sfida delicata e da cui trarre il massimo. La trasferta al Barbera ha raccontato pure di un Campobasso che nella ripresa è stato capace di contrastare il quotato avversario e di rimettere in sesto la partita anche sotto il profilo mentale. Decisivo l’episodio del calcio di rigore di Bontà. Di sicuro nel contesto generale che non è brillante di per se, ai lupi manca pure quel pizzico di fortuna che non guasterebbe affatto. Il Campobasso si porta a casa anche una bella figura in fatto di tifoseria. Non da tutti macinare una mole di kilometri e tornare in Molise nel giro di poche ore. Per molti, sconfitta a parte, la traversata andata e ritorno in Sicilia rimarrà stampata nei ricordi per molto tempo. Ora testa alla Paganese a selva piana per tornare a muovere la classifica e migliorare un ritmo interno che è lo stesso della Vibonese ultima in classifica, cioè due sconfitte su due partite.