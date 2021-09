“Si’ per l’apertura delle discoteche con tutte le attenzioni del caso”. Cosi’ il senatore Riccardo Nencini (Psi), presidente della Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), a Isernia in riferimento alle riaperture che stanno interessando il settore cultura. “C’e’ stata un’attenzione giusta da parte del governo – ha proseguito -. Nella commissione che presiedo e’ prevalsa pero’, soprattutto nelle ultime settimane, la tendenza ed e’ un invito, che ho visto il Cts ha accolto, e spero lo faccia anche il governo presto, a puntare alla piena capienza sia per i luoghi di cultura sia per i luoghi di spettacolo sia per i luoghi di sport. Non vedo perche’ le discoteche debbano essere messe ai lati”. Nencini a Isernia ha partecipato ad una iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrosinista Piero Castrataro.