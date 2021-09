Nuovo incidente sul lavoro, purtroppo mortale, in Molise, per la precisione in contrada Conocchia, a Isernia, dove un settantasettenne, Nicola Tamburri, è rimasto schiacciato da una balla di legno caduta da un Bobcat che si è ribaltato in avanti. Il deceduto, insieme a due suoi familiari, stava rimettendo della legna nel deposito vicino la sua abitazione, quando è accaduta la disgrazia. Il Bobcat si è ribaltato in avanti e per Tamburri non c’è stato scampo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Il magistrato, accertate le cause del decesso, ha autorizzato la rimozione della salma.