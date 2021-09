Il nostro impegno come Governo e’ di ricucire le ferite di questo Paese costruendo delle progettualita’ che siano adeguate alle aree interne, ai territori di montagna, alle piccole isole, al sud e anche al centro”. Lo ha detto il ministro Mariastella Gelmini in riferimento al Pnrr, a margine di un incontro elettorale a Isernia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gabriele Meloglia. “Quindi – ha proseguito – il nostro impegno e’ di utilizzare, al meglio, quei 230 miliardi che l’Europa ha messo a disposizione e fare in modo che, in un clima di leale collaborazione innanzitutto con i governatori, con le regioni, ma anche con i sindaci, queste risorse vengano ben spese e servano per consolidare quella crescita che, quest’anno, si attesta al 6%, ma deve diventare strutturale”.