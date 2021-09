Share on Twitter

“Siamo convinti che ci sia bisogno di una coalizione compatta a livello nazionale, ma comunque di un partito che possa, in questo senso, guidarla. Giorgia Meloni non solo ha il gradimento oramai piu’ alto tra i leader politici italiani, ma Fratelli d’Italia e’ un partito che cresce e che nei sondaggi e’ il primo partito. Siamo convinti che con questo appuntamento elettorale potremo confermare questo impegno”. Cosi’ l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Raffaele Fitto, a margine dell’incontro elettorale a Isernia per sostenere la candidatura di Cosmo Tedeschi, sostenuto da Fratelli d’Italia