Non è mancato un momento di commozione quando una signora di Villacanale, guarita dal covid, ha consegnato un omaggio floreale alla dottoressa Porretta, medico della Polizia di Stato, come segno di ringraziamento a tutti i medici impegnati contro l’emergenza sanitaria.

Al termine, il Questore ha rivolto un saluto e un ringraziamento alle Autorità intervenute e a tutto il personale della Polizia di Stato della Provincia di Isernia per l’impegno e la passione con cui svolge quotidianamente il proprio lavoro: l’attività della Polizia di Stato è come una missione, è “esserci sempre tra la gente”. Tale vicinanza concreta al territorio va coniugata con un’altra importantissima funzione, secondo il Questore, che è quella di ascoltare, in particolare le persone vulnerabili, sottolineando così l’importanza di condividere i valori di legalità, giustizia ed umana fraternità, di cui San Michele Arcangelo è l’emblema. Come ha sottolineato anche Mons. Palumbo durante l’omelia, la scelta del piccolo borgo è segno tangibile di attenzione alla “persona”.