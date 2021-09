Sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato il Bando finalizzato alla erogazione dei contributi attinti al “Fondo

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”.

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione pubblici e privati che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti specificati nel Bando, di cui si consiglia l’attenta lettura.

Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2021 per i contratti già in essere a

quella data. Per i nuovi contratti, stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

L’importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità della locazione.

FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato il Bando finalizzato alla erogazione dei contributi attinti al “Fondo

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”.

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione pubblici e privati che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti specificati nel Bando, di cui si consiglia l’attenta lettura.

Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2021 per i contratti già in essere a

quella data. Per i nuovi contratti, stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

L’importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità della locazione.

Le istanze vanno prodotte

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando (27 settembre) e devono pervenire :

– a mano;

– a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Isernia, piazza Marconi n. 3, 86170 Isernia;

– via Pec all’indirizzo comuneisernia@pec.it

corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione in loro possesso.

Le istanze vanno prodotte

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando (27 settembre) e devono pervenire :

– a mano;

– a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Isernia, piazza Marconi n. 3, 86170 Isernia;

– via Pec all’indirizzo comuneisernia@pec.it