Questa mattina l’ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, si è recato in visita pastorale al Comando regionale Molise della Guardia di Finanza. E’ stato accolto nella caserma Zara di Campobasso dal comandante regionale, il generale Salvatore Refolo, e ha poi celebrato la messa. Infine è avvenuta la traslazione della reliquia di san Bernardino da Siena presso la cappella del Comando dedicata al santo.

Presenti alla cerimonia anche il comandante interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il generale Ignazio Gibilaro, i vertici molisani del Corpo, una numerosa aliquota di personale in servizio e in congedo oltre ai delegati degli organi di rappresentanza militare. Monsignor Marcianò ha espresso sentimenti di ringraziamento e plauso per l’azione quotidiana condotta delle Fiamme Gialle molisane in favore della collettività.