Carburante agevolato per aiutare aziende in difficoltà. Lo annuncia l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere. “Le aziende locali – spiega – potranno beneficiare di un’assegnazione integrativa di carburante agricolo ad accisa agevolata (ristoro del 23%)”. La procedura per ottenere la concessione prevede che gli interessati, a partire dal prossimo 11 ottobre, potranno scaricare dal sito della Regione il modello di domanda, compilarla e trasmetterla poi per via telematica entro e non oltre il prossimo 15 novembre. “Stiamo adottando tutte le misure possibili – conclude Cavaliere – per restare concretamente al fianco degli agricoltori e per mantenere vivo il dialogo e il confronto tra istituzioni, imprese e territorio”.