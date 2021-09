Il Forum per la difesa della sanità pubblica ha indetto una manifestazione di protesta a Campobasso per contestare e respingere il Piano operativo sanitario varato dal presidente-commissario Donato Toma. Questa mattina l’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in municipio a Campobasso. La protesta si terrà dalle 17 di dopodomani, giovedì, in piazza Vittorio Emanuele e sarà preceduta da un corteo che partirà da piazza San Francesco alle 16. “Chiariamo – ha spiegato il presidente del Forum Italo Testa – che la manifestazione non ha alcun carattere partitico o elettoralistico. Vuole dare voce ai cittadini attraverso i Comitati che li rappresentano”.