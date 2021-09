L’imprenditore di Guglionesi arrestato ieri perché trovato in possesso di 50 grammi di cocaina a seguito di una perquisizione nella sua azienda, ha ottenuto l’obbligo di dimora in sostituzione della misura degli arresti domiciliari.

Ieri pomeriggio il 45enne ascoltato dagli inquirenti avrebbe fornito una versione diversa: la droga trovata in azienda non sarebbe sua ma di una persona che possiede le chiavi del magazzino.