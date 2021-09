In data odierna, 27 settembre 2021, alcuni Sindaci molisani e abruzzesi hanno incontrato la senatrice Teresa Bellanova, attualmente in carica come Viceministra alle Infrastrutture e ai Trasporti, in visita a Gamberale.

Tra questi anche il Sindaco di Agnone Daniele Saia che, in una nota, ha spiegato di aver di aver dialogato con la politica di Italia Viva riguardo la drammatica situazione relativa al Ponte Sente e all’ex Istonia 86.

Di seguito, le sue dichiarazioni: “Ho avuto modo di portare all’attenzione della Viceministra, e all’attenzione dell’on. Camillo D’Alessandro, la situazione in cui versano le infrastrutture stradali altomolisane, ponendo l’accento sul Ponte Sente ancora inaccessibile e sull’importanza della tempestiva ristatalizzazione dell’ex Istonia 86. Un intervento governativo per velocizzare le risoluzioni di queste problematiche è quantomai necessario, l’augurio è che gli aiuti in tal senso possano arrivare nel minor tempo possibile.“