Share on Twitter

Share on Facebook

Successo di pubblico e di critica per il concerto del soprano Iolanda Massimo al gala lirico di Trivento. Uno spettacolo davvero molto apprezzato quello del fine settimana al Centro polifunzionale di Trivento. Protagonista, il soprano Iolanda Massimo accompagnata dall’orchestra Kalos Ensemble, diretta egregiamente dal direttore Daniele Terzano. La voce di Iolanda Massimo ha sorpreso e incantato la platea, le sue interpretazioni hanno dato prova, non solo delle sue doti naturali, ma anche di quanta tecnica abbia assimilato fin ora, da maestri di grande prestigio. Un risultato straordinario, che fa ben sperare per il futuro del soprano di origini triventine. Nel mese di luglio 2021 è stata allieva dell’Accademia rossiniana “Alberto Zedda” e ha debuttato al Teatro Rossini di Pesaro. Ha studiato pianoforte e canto lirico al Conservatorio “Perosi” di Campobasso, attualmente perfeziona il suo percorso artistico sotto la guida del Maestro Richard Barker. L’evento è stato organizzato dall’associazione Anteas Trivento e ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo e dal Comune di Trivento.