Tonino Palomba, Consigliere comunale di Poggio Sannita alla guida del gruppo di minoranza “Uniti per Poggio Sannita” si è espresso in merito alla gestione dell’ambulatorio comunale formulando esplicite richieste al Sindaco Giuseppe Orlando:

“In relazione alle recenti modifiche apportate alle modalità di accesso ai servizi territoriali dell’azienda sanitaria molisana Asrem, concernenti in particolare i prelievi ematici e la consegna dei campioni per le analisi delle urine, presso l’ambulatorio comunale, per effettuare i quali dagli inizi di agosto viene resa necessaria la vidimazione dell’impegnativa recandosi allo sportello di accettazione c/o l’ospedale di Agnone o previa prenotazione telefonica, in entrambi i casi con 3 giorni di anticipo;

raccogliendo le, condivisibili, preoccupazioni e proteste dei cittadini poggesi, che vedono complicarsi, immotivatamente, un servizio sanitario essenziale; a nome del gruppo consiliare UXPS, con la presente si rivolge istanza al Sindaco affinché, a tutela della cittadinanza, voglia intraprendere ogni utile iniziativa per il ripristino del servizio senza le intercorse complicazioni burocratiche che penalizzano soprattutto le persone più anziane, in pratica la totalità degli utenti.

Con l’occasione facciamo, nuovamente, presente che l’ubicazione dell’ambulatorio comunale al pianterreno del municipio non è confacente alle esigenze della cittadinanza, auspichiamo pertanto l’individuazione di nuovi locali che possano meglio adattarsi ad un servizio sanitario di base più appropriato e sicuro. “