L’amministrazione comunale di Roccavivara nell’ultima riunione del Consiglio comunale ha bocciato, con 7 voti contrari (gruppo di maggioranza) e tre voti favorevoli (gruppo di minoranza) la proposta del gruppo di opposizione “Insieme per Roccavivara” di adesione al manifesto “100 città con Patrick” promossa dall’associazione no profit Go Fair e finalizzata a sollecitare il governo italiano a conferire la cittadinanza italiana allo studente egiziano in carcere dal febbraio dello scorso anno. Lo rende noto lo stesso gruppo “Insieme per Roccavivara” esprimendo rammarico per la bocciatura della proposta in quanto “il riconoscimento simbolico della cittadinanza onoraria a Zaky, sarebbe stato come se tale onoroficienza fosse stata riconosciuta a tutti quei giornalisti, studenti, attivisti, che vengono privati della fruizione di quei valori riconosciuti come universali“.

“Il gruppo di maggioranza – affermano anora i consiglieri di opposizione – giustifica il diniego con il fatto che lo studente egiziano non ha alcun legame con il comune di Roccavivara. Seppur rammaricati per l’esito negativo avuto in Consiglio comunale, dichiariamo la nostra disponibilità ad un confronto su quasiasi iniziativa volta a difesa dei valori universali”.