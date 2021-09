C’è un nuovo decesso per covid in Molise. Si tratta di un uomo di 46 anni residente in provincia di Isernia che da tempo era ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Non era vaccinato. Era stato in un primo momento assistito nel reparto di malattie infettive, poi le sue condizioni si erano agravate ed era stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Con la sua morte sale a 497 il numero dei molisani deceduti dall’inizio della pandemia. Scende invece a 3 il numero dei pazienti ricoverati.