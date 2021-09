Con il decesso del 46enne di Isernia morto ieri sera restano 3 i pazienti covid ricoverati al Cardarelli di Campobasso. In Terapia intensiva resta ora un solo ricoverato, è un 56ene non vaccinato. Nel reparto di Malattie infettive invece restano due ricoverati, sono entrambi vaccinati, ma ricoverati per problemi di salute non legati al covid. Tutti e due comunque non necessitano del supporto della respirazione assistita con l’ossigeno.