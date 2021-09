Cinquanta volontari di tutte le età questa mattina a Isernia per ripulire la città!

In meno di due ore, giovani e meno giovani hanno aderito alla campagna plastic free raccogliendo oltre 25 sacchi colmi di spazzatura e rifiuti di ogni genere, in più qualche attrezzo per automobili, pneumatici, un divano intero lasciato nell’ambiente e rifiuti tossici di vario genere.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Isernia per aver patrocinato l’iniziativa, tutti i volontari e in particolar modo i volontari GLS che ci hanno aiutato anche mettendo a disposizione due furgoni! Le immagini parlano e i fatti restano!” Le parole di Agostino Arcaro referente provinciale di Plastic free.