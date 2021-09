Dopo la tregua, nuovo furto in abitazione a Trivento: portano via 5 mila euro e preziosi. Nella tarda serata di ieri, sabato 25 settembre, i malviventi sono entrati in un appartamento di via Porta Caldora, poco distante dal corso principale della città. L’ora presunta, intorno le 22, quando i proprietari non erano in casa. I malviventi hanno messo a soqquadro l’intero appartamento, rovistando in ogni dove. Dalle prime notizie pervenute, sembra che siano riusciti a portare via 5 mila euro e preziosi. Trivento, dunque, dopo un periodo di tregua, ripiomba nella paura dei furti. Ricordiamo che l’estate appena trascorsa è stata particolarmente sconvolgente, con tanti cittadini costretti nelle case per il timore di essere derubati. Nonostante i posti di blocco e il servizio delle forze dell’ordine potenziato, purtroppo si verificano ancora casi di furto e l’appello è sempre quello di comunicare a chi di dovere ogni sospetto.