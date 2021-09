Per lo Sporting Venafro la terza edizione del quadrangolare ‘Città di Venafro’ avrà un sapore senz’altro intenso. Sin dal mattino quando, dalle 10.30, presso la palazzina Liberty a Venafro ci sarà la presentazione dell’evento alla presenza delle altre formazioni al via (il Real San Giuseppe di San Giuseppe Vesuviano di A e le formazioni di A2, entrambe inserite nel girone C di A2 del Cln Cus Molise, del Benevento e della Lazio C5). Nel pomeriggio, dalle 16, ci sarà spazio ad Isernia sul parquet del PalaFraraccio per il via all’evento con le due semifinali cui seguiranno la finalina alle 18 e la finalissima alle 19. L’ingresso, per il pubblico, è libero con priorità per quanti si prenoteranno inviando una mail all’indrizzo sportingvenafro@gmail.com.

«Alziamo ulteriormente l’asticella – spiega il tecnico dei bianconeri Gianluigi Tavone – per quello che sarà un evento di particolare rilevanza non solo per la città e per la provincia di Isernia, ma per l’intera regione e per tutti gli appassionati di futsal. Sono tutte formazioni che saranno senz’altro protagoniste sia in A che nel loro raggruppamento di A2. Di fronte avremo dei confronti difficili, per certi versi proibitivi, ma proveremo a dare il massimo». Dalla sua, il gruppo bianconero «si sta allenando bene con concentrazione ed intensità – rivela – e soprattutto tanta voglia di dimostrare qualcosa». Del resto, a livello di potenziale, per Tavone c’è ancora tanto che può emergere. «Abbiamo almeno un’altra settimana intera di preparazione – chiosa – e sia a livello di intensità che di condizione fisica possiamo crescere ulteriormente. L’obiettivo è quello di arrivare al 9 ottobre (giorno d’inizio della stagione, ndr) pienamente pronti. È un lavoro lungo ed i margini di miglioramento sono ancora ampi. In particolare, questo torneo, in base alle prestazioni e alle motivazioni che metteremo in campo, ci farà comprendere quanti e quali potranno essere gli obiettivi raggiungibili per questo gruppo».