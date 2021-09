Stabile il quadro dei contagi in Molise, con il tasso di positività che resta in linea con l’andamento nazionale. Dall’ultimo bollettino dell’Asrem sono emersi 10 nuovi positivi al Covid sui 439 tamponi processati, per un tasso di positività del 2,2 per cento. Non si registrano decessi, né nuovi ricoveri e i pazienti ricoverati al Cardarelli, dopo le dimissioni di un uomo di Frosolone dall’area medica, sono scesi a 5. Due sono in terapia intensiva e tre nel reparto di malattie infettive.

Dal bollettino giornaliero emergono anche 14 guariti, per cui il numero complessivo degli attualmente positivi è sceso a 156.

Intanto, Molise, Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia in verde, Basilicata, Calabria e Sicilia in rosso, il resto della Penisola in giallo. E’ l’istantanea dell’incidenza del Covid in Italia nell’ultima settimana, che emerge dalla mappa aggiornata dei contagi curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I nuovi casi per 100mila abitanti continuano a diminuire in Spagna e Francia, dove in rosso restano solo la Regione di Parigi, la Corsica e la Costa Azzurra. Anche Irlanda, Germania e la regione della Vallonia, in Belgio sono in rosso. Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria sono in verde. L’unico paese in rosso scuro è la Slovenia.