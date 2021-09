Questa mattina, al PalaUnimol, presentato il torneo internazionale di Sitting Volley maschile PVE Silver Nations League, dal 24 al 26 settembre 2021, a Campobasso. Un evento che porta il Molise alla ribalta nazionale ed internazionale, per la prima volta il Paravolley Europa ha assegnato la Silver Nations League alla Federazione Italiana Pallavolo, che a sua volta ha creduto e scommesso sul Molise. Assegnazione ottenuta grazie al grande impegno del presidente della Fipav regionale Gennaro Niro.

SILVER NATIONS LEAGUE: una manifestazione di interesse internazionale con copertura mediatica e televisiva in tutto il continente europeo, articolata in tre giorni: si parte venerdì 24 settembre, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Unimol, in via Gazzani a Campobasso, con la tavola rotonda dal titolo “La ripresa ed il rilancio dell’attività sportiva in era covid”, moderatore il prof. Germano Guerra Direttore del dipartimento di medicina dell’Unimol, interventi del vice presidente del Coni nazionale Claudia Giordani, del responsabile nazionale del settore Sitting Volley della Fipav Guido Pasciari e del prof. Giuseppe Calcagno Preside del corso di laurea in Scienze Motorie. Nel pomeriggio, si svolgerà la cerimonia d’apertura della Silver Nations League, al PalaUnimol, alle ore 16.15; sabato 25 spazio alla parte agonistica, sempre al palazzetto universitario, con le nazionali di Sitting Volley in campo (Italia, Georgia, Ungheria, Polonia, Turchia e Slovenia), in un torneo che sarà di preparazione ai Campionati Europei che si svolgeranno nel mese di ottobre in Turchia; infine, domenica 26, la manifestazione in piazza Municipio, a Campobasso. Previsti momenti promozionali della Pallavolo tra i quali l’evento “S3 in Piazza”, ospite d’onore il campione mondiale di pallavolo Andrea Lucchetta.