L’attrice Ira Frontén, che ha recitato anche nel film “Tolo Tolo” di Checco Zalone, ha voluto apertamente ringraziare Agnone e tutto il Molise. Nel farlo ha pubblicato delle foto su Instagram ritraenti la Tavola Osca e alcuni momenti dell’evento di “The Last 20” che si è tenuto nella cittadina altomolisana.

Durante il summit dedicato agli ultimi della Terra, infatti, la Frontén è stata premiata dal Sindaco Daniele Saia, dal Vicesindaco Giovanni Di Nucci e da Dino Angelaggio del Comitato “The Last 20” con il premio “Last 20 – Cinema”, per aver lottato contro le discriminazioni legate al colore della pelle e al genere nel mondo del grande schermo. Il riconoscimento è consistito proprio in una copia della lastra di bronzo che l’attrice ha pubblicato sul suo profilo social.

Di seguito, le sue parole: “Ringrazio di cuore The Last 20 per questo riconoscimento, il Sindaco Daniele Saia, il Vicesindaco Nino Di Nucci e Dino Angelaccio. Dedico questo premio a tutti i venezuelani che vivono in Molise, terra di pace e accoglienza!“