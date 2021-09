Roadpol Safety Days è la campagna della Polizia Stradale, per sensibilizzare sul rispetto di norme e regole quando si guida, sulla sicurezza. Zero vittime sulle strade è la giornata nell’ambito di questa campagna, a livello internazionale. A Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II, gli agenti della stradale hanno allestito un gazebo e hanno fornito informazioni, in particolare coinvolgendo gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Superiore

Cuoco.

“Si tratta di un evento che coinvolge i compartimenti di Polizia Stradale di tutta Europa – ha detto il Dirigente della stradale di Campobasso Giovanni Citarella – per sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sul corretto uso delle cinture di sicurezza e del cellulare, mai all’orecchio e in mano mentre si guida, perché le principali cause di morti per incidenti sono per distrazione e per non osservanza delle regole”.

L’Istituto Cuoco ormai collabora da tempo con la Polizia in campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

“Abbiamo avuto un ragazzo morto in un incidente – hanno raccontato i docenti del Cuoco – e da allora abbiamo partecipato al progetto Icaro, con un filmato, e tutte le iniziative di sensibilizzazione”.

I ragazzi della scuola ma anche i cittadini, hanno potuto capire gli strumenti di controllo utilizzati dalla stradale per vedere se si è sotto l’effetto di droga o alcool ma anche lo street Control, sulle macchine della Polizia per verificare, attraverso un laser che inquadra le targhe, se si è a posto con assicurazione o se la macchina, ad esempio, è rubata.