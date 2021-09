Share on Twitter

I dati Covid con il bollettino diffuso dall’Asrem. Su 470 tamponi refertati sono 5 i nuovi positivi: 2 di Fornelli e 1 rispettivamente di Civitanova del Sannio, Frosolone e Macchiagodena. Tasso di positività all’1%. Sono 11 le persone guarite, di cui 7 di Trivento. Da registrare un dimesso da Malattie Infettive del Cardarelli. Nell’ospedale di Campobasso scendono cosi a 6 i pazienti con Covid in cura, di cui sempre 2 in Terapia Intensiva. Sono 169 gli attualmente positivi nella nostra regione.

Non si registrano nuovi ricoveri né decessi.