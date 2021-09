Grandi manovre in vista del prossimo consiglio regionale monotematico in programma il 27 settembre. L’aula, in quella circostanza, sarà chiamata a discutere del Piano Operativo Sanitario 2019 – 2021 adottato dal Commissario ad acta Toma e oggetto di una stringata comunicazione che ha fatto saltare in piedi le opposizioni: PD e Movimento 5 Stelle.

La posizione dei Dem la esprime direttamente il segretario regionale del partito, Vittorino Facciolla, che anticipa la richiesta che verrà formulata in aula, quella di una revoca in autotutela del documento che ridisegna la sanità molisana.

Oltre alle opposizioni canoniche, PD e 5 Stelle, ve n’è anche una interna. Non è un mistero che il centrodestra viva una stagione di aspre divisioni. Portabandiera dell’opposizione interna è l’ex governatore, Michele Iorio, il quale si è spinto molto avanti con la sua critica sino ad ipotizzare una mozione di sfiducia a carico di Toma. Facciola, dal canto suo, dichiara il PD pronto a votarla.