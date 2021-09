Continua il trend favorevole, in Molise, sul fronte dei contagi da Covid. L’ultimo bollettino Asrem, infatti, segnala un solo positivo, di Campobasso, sui 368 tamponi processati, con il tasso di positività allo 0,27. Non si registrano nuovi ricoveri, ma 12 guariti. Gli attualmente positivi in regione sono 175 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 7, di cui due in Terapia intensiva.