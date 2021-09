Momenti di paura eri a Termoli, in un appartamento in via India, dove è scoppiato un incendio. Si è temuto il peggio per una famiglia, che per fortuna è rimasta illesa. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’abitazione. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento.