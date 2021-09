Nell’ultima settimana il numero dei nuovi casi di Covid è sceso a quota 49 contro i 57 dei sette giorni precedenti. Stabile il tasso di positività che resta 1,9 per cento. Scende pure il numero degli attualmente positivi che in regione oggi sono 186 contro i 226 di lunedì scorso (40 in meno). Scende anche il numero dei ricoverati: i pazienti assistiti al Cardarelli di Campobasso sono ora 7, mentre erano 11 lunedì scorso. Stabile la situazione in terapia intensiva dove restano 2 i ricoverati. Nella settimana appena conclusa si è infine registrato un decesso e sale così a 496 il numero complessivo delle vittime del covid in regione. I guariti degli ultimi sette giorni sono stati 87.