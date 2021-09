Nella mattinata odierna, presso l’Istituto Comprensivo di Casacalenda, alla presenza del Questore Conticchio, del Commissario Straordinario del Comune di Casacalenda Agnese Scala e di alcuni rappresentanti della Polizia di Stato di Campobasso, si è svolto un incontro nell’ambito dell’iniziativa intitolata “Il mio diario” giunta ormai alla 8^ edizione e la cui cerimonia inaugurale si è svolta a Roma nel maggio scorso alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini.

Nel corso dell’iniziativa organizzata da questo Ufficio per la mattinata odierna a Casacalenda e promossa dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sono state distribuite le agende scolastiche realizzate per l’anno 2022 agli alunni delle classi 4^ della Scuola Primaria del suindicato Istituto, e che nei giorni scorsi sono state già consegnate da personale della Polizia di Stato, agli altri Istituti Omnicomprensivi di Campobasso e della provincia selezionati dal MIUR, insieme ad altre scuole italiane, permettendo di raggiungere oltre 350.000 studenti di tutto il territorio nazionale .

Obiettivo dell’iniziativa è quello di educare i più giovani al rispetto delle regole attraverso il diario che ha come protagonista il noto personaggio di fantasia “Geronimo Stilton”, amatissimo dai più piccoli, quale portavoce dei valori di onestà, lealtà, sincerità e rispetto non solo per se stessi ma anche nei confronti degli altri, per la natura e per le istituzioni.

Per l’occasione è stato coinvolto anche personale della Polizia di Stato della Squadra Cinofili di Nettuno che ha mostrato ai piccoli spettatori come operano i cani poliziotto addestrati ad individuare sostanze stupefacenti e materiale esplosivo. L’incontro si è poi concluso con la consegna ai piccoli alunni di alcuni gadget della Polizia di Stato.