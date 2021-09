Covid, otto nuovi casi in Molise su 355 tamponi processati. Il tasso di positività è del 2,2%. Non ci sono deceduti, nè nuovi ricoveri. Mentre un paziente è stato dimesso dal Cardarelli, dove le persone degenti sono ora 8, di cui sei in area medica e due nel reparto di terapia intensiva. Nel bollettino dell’Asrem vengono segnalati anche tredici pazienti guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 210.