Il bollettino Asrem con i dati Covid. Su 487 tamponi refertati, sono 9 i nuovi positivi:2 di Termoli e Campomarino e 1 rispettivamente di Campobasso, Campolieto, Lupara, San Felice del Molise e Trivento. Tasso di positività all’1,8%. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 234. Non si registrano decessi, nè nuovi ricoveri. Una persona guarita. 2 invece i dimessi da Malattie Infettive del Cardarelli. Nell’ospedale del capoluogo scendono dunque le persone con Covid in cura, che sono in tutto 9, di cui 2 in Terapia Intensiva.