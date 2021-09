Share on Twitter

“Il Molise e’ pronto per avviare la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid”. Lo ha detto, interpellato dall’Ansa, il presidente della Regione e Commissario ad Acta per la Sanita’, Donato Toma. “Seguiamo le indicazioni del generale Figliuolo – ha aggiunto – anche perche’ per l’avvio della terza somministrazione e’ necessario il programma di consegna e distribuzione dei vaccini”.