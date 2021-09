Share on Twitter

Una chicca tutta altomolisana quella andata in onda nella serata di ieri sulla rete generalista di Canale 5. Infatti, durante il programma “Scherzi a Parte”, si è fatta menzione della cittadina di Capracotta.

Il tutto è avvenuto nell’ambito di uno scherzo realizzato all’attrice Manuela Arcuri, alla quale è stato fatto credere di essere rimasta bloccata sulla salita di una montagna russa del parco attrazioni di “Cinecittà World”.

La donna è stata in seguito soccorsa, con esito fallimentare, da due finti operatori dello staff di sicurezza della struttura. Uno di loro, battibeccando con la Arcuri, ha ammesso di aver seguito il corso di salvataggio sulle montagne russe proprio a Capracotta.

La menzione, seppur in senso ironico, ha rappresentato una simpatica vetrina promozionale per il centro altomolisano che negli ultimi anni sta ottenendo sempre più consensi in ambito turistico.