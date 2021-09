In apertura l’aggiornamento sui dati covid, con l’ultimo bollettino Asrem. C’è un solo positivo, una persona di Frosolone, tra i 313 tamponi processati, mentre si registra un nuovo ricovero in Malattie infettive e il trasferimento di un paziente da quest’ultimo reparto a Terapia intensiva. Il bollettino Asrem riporta anche la dimissione, da Infettivi di una persona. Al Cardarelli dunque sono 11 i ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva e 13 i guariti. Gli attualmente positivi in regione sono 226.