L’effetto vaccini – soprattutto sui più giovani vaccinati nel mese di agosto– si fa sentire sempre più sull’andamento della pandemia in regione. Dopo una estate segnata da contagi in crescita, in Molise i casi ora sono in netto calo. Nell’ultima settimana il numero dei nuovi positivi si è praticamente dimezzato: i nuovi contagiati sono stati 57 contro i 109 dei sette giorni precedenti. Si abbassa nettamente anche il tasso di positività che dal 3,9 di lunedì scorso passa ora all’1,9 (sono stati 2.862 i tamponi processati in settimana, in aumento rispetto ai 2.744 del periodo precedente).

Scende pure il numero degli attualmente positivi che in regione oggi sono 238 contro i 258 di lunedì scorso. Come scende anche il numero dei ricoverati: i pazienti assistiti al Cardaraelli di Campobasso sono ora 11 mentre erano 13 lunedì scorso. Unico dato in lieve peggioramento è quello della terapia intensiva che, dopo essere rimasta vuota in regione per alcune settimane, da ieri ha un nuovo ricoverato, un paziente non vaccinato le cui condizioni nelle ultime ore si sono aggravate ed è stato necessario per questo disporre il trasferimento dal reparto di malattie infettive alla rianimazione.

Sul fronte dei vaccini prosegue la caccia agli indecisi – che anche in molise sono ancora migliaia – e intanto i numeri sono in forte calo. Nella settimana appena passata, nonostante i diversi open day promossi dal’Azienda sanitaria regionale, è scesa per la prima volta sotto quota mille la media delle vaccinazioni quotidiane. Da domenica scorsa a ieri le dosi inoculate ogni giorno sono state mediamente 985 (prima dell’estate il Molise aveva raggiunto le 3mila somministrazioni giornaliere). Sulla media pesano i numeri particolarmente bassi del fine settimana: domenica 5 settembre le attività sono rimaste praticamente ferme, ieri invece somministrate solo 393 dosi.