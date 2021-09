Da oggi è attiva nel Comune di San Pietro Avellana la “casetta dell’acqua”.

“Si tratta di un servizio importante per i sampietresi e per i turisti; un altro modo per essere vicini e sensibili alle tematiche ambientali. L’inquinamento da bottiglie di plastica è una piaga per il pianeta se si pensa che solo nel mediterraneo si riversano 33mila bottiglie di plastica al minuto. – fanno sapere dall’Amministrazione – Un altro passo verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo di un territorio moderno, smart ed ecocompatibile!”

La casetta eroga: Acqua naturale, Acqua gasata, Acqua alcalina.