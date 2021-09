Si accende la campagna elettorale a Isernia, dove il 3 e 4 ottobre si voterà per le elezioni amministrative e per eleggere il nuovo Sindaco della città. Questa mattina a scendere in campo per uno dei due schieramenti di centro destra è stato il leader della Lega Matteo Salvini.

L’ex ministro dell’Interno è arrivato nel centro storico di Isernia, in piazza Celestino V per sostenere la candidatura a sindaco di Gabriele Melogli, che corre per la coalizione di centro destra appoggiata dalle liste di Lega, Forza Italia, Popolari per l’Italia, Udc, Alleanza per il futuro, Iris e Isernia Migliore.

Numerosi simpatizzanti, leghisti, candidati e curiosi per l’arrivo del Senatore Salvini in piazza a Isernia, che si è detto subito fiducioso sui risultati elettorali.

Numerosi gli spunti elettorali che il Leader del Carroccio ha riportato nella piazza isernina, dalla necessità di un assessorato alla disabilità, all’attenzione alla sicurezza dei cittadini, finendo alla cronaca nazionale con il tragico accoltellamento del bimbo di 6 anni a Rimini, colpito alla gola da un richiedente asilo.