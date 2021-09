C’è di nuovo un ricoverato con Covid in Terapia Intensiva al Cardarelli. Si tratta di una persona di Campodipietra che è stata trasferita da Malattie Infettive, dove era in cura.

Sono 11, in totale, al momento i ricoverati con Coronavirus nell’ospedale di Campobasso: 10 in Malattie Infettive e 1, dunque, in Rianimazione.

Nelle ultime ore nessun nuovo ricovero né dimessi. Non si registrano decessi.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati sul coronavirus in Molise.

Su 132 tamponi refertati non ci sono nuovi positivi, ma si registrano 22 guariti: il numero più alto a Trivento, 5, dove nei giorni scorsi si è registrata un’impennata di casi. 4 i guariti a Montefalcone del Sannio.

Gli attualmente positivi in Molise sono scesi a 238.

Dall’inizio della pandemia i tamponi processati sono stati oltre 234mila e le persone guarite, nel totale, sono 13677. 495 le vittime riportate nel report dell’Azienda Sanitaria Regionale.